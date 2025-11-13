Nach Sichtung vorerst keine Spur von mutmaßlicher Großkatze

Ein Jäger fotografiert vom Hochsitz ein nicht näher erkennbares Tier. Handelt es sich um eine Großkatze? Die Verbandsgemeinde nimmt die Meldung ernst.

Kalenborn (dpa) – Nach der Sichtung einer mutmaßlichen Großkatze im Waldgebiet bei Kalenborn an der Grenze zum Rhein-Sieg-Kreis hat der Einsatz eines Fährtensuchers keine neuen Erkenntnisse gebracht. Das sagte ein Sprecher der Verbandsgemeinde Altenahr der Deutschen Presse-Agentur. «Meines Wissens ist der Fährtensucher ein Bekannter des Jagdpächters, beide waren gestern unterwegs. Auch von deren Seite gibt es keine neuen Hinweise. Für heute wüsste ich nicht, dass die Suche fortgesetzt werden soll.»

Ein Jäger hatte von einem Hochsitz in einem Wald bei Altenahr unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend ein Tier entdeckt und fotografiert, das er für eine Raubkatze hielt, wie die Verbandsgemeinde mitgeteilt hatte. Auf der Grundlage seiner Schwarz-Weiß-Aufnahmen war aber nicht eindeutig festzustellen, um welches Tier es sich handelte.

Wozu die Gemeinde rät

Seitens der Verbandsgemeinde gebe es derzeit keine konkreten weiteren Maßnahmen, hieß es. Man habe noch einmal auf die allgemeinen Verhaltensregeln hingewiesen, die beim Betreten des Waldes gelten: Hunde seien anzuleinen, Wege sollten nicht verlassen werden. «Wir haben hier in der Umgebung viele Wildtiere wie Füchse, Wildschweine oder Rehe, die geschützt werden sollen, beziehungsweise ihre Ruhe brauchen», sagte der Sprecher. Wildschweine könnten zudem gefährlich werden, wenn sie gestört würden.

Die Bevölkerung solle mögliche Sichtungen melden. «Eventuell kann es in den nächsten Tagen zu auffälligen Tierrissen kommen. Dann hätte man weitere Anhaltspunkte und könnte untersuchen, um was für ein Tier es sich handelt.»

Kein Risiko eingehen

Ob es sich um einen Luchs handeln könne, sei reine Spekulation. Experten zufolge sei dafür auf einem Foto die sogenannte Rute zu lang, zudem sei der Luchs im nördlichen Rheinland-Pfalz Berichten zufolge bislang nicht heimisch. «Wir können nicht genau verifizieren, um was es sich handelt, und auch nicht, ob es gefährlich ist oder nicht.»

Der Bürgermeister habe entschieden, vorsorglich zu informieren, um kein Risiko einzugehen. In der Region sei die europäische Wildkatze heimisch, sagte der Sprecher. «Ich weiß nicht, wie groß die wird, ich bin kein Tierexperte. Aber wir haben entschieden: Da ist etwas, was eventuell nicht in diesen Lebensraum gehören könnte.» In Kalenborn gebe es große Reiterhöfe. «Da geben wir lieber vorsorglich eine Information heraus, statt dass jemand zu Schaden kommt.»