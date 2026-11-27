Ein Baby erlitt schwere Hirnschäden, die Eltern verloren das Sorgerecht. Jahre später überzeugte ihr Umgang mit dem schwerbehinderten Jungen die Richter – doch der Weg zurück nach Hause braucht Zeit.

Berlin (dpa/tmn) – Ein Elternpaar geriet in den Verdacht, sein wenige Monate altes Kind durch heftiges Schütteln schwer geschädigt zu haben. Daraufhin wurde beiden das Sorgerecht entzogen. In einem späteren Verfahren entschied das Oberlandesgericht Celle (Az: 15 UF 37/25), den Eltern das Sorgerecht zurückzugeben. Wie die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) berichtet, vor allem deshalb, weil keine ausreichend sicheren Anzeichen mehr für eine erneute Gefährdung bestanden und die Eltern über Jahre engagiert den Kontakt zu ihrem Kind gehalten hätten.

Was geschah im konkreten Fall?

Das erst wenige Monate alte Baby erlitt einen lebensbedrohlichen Zusammenbruch. Die Ärzte stellten einen sauerstoffmangelbedingten Hirnschaden sowie Einblutungen in Kopf und Augen fest – Befunde, wie sie typischerweise nach heftigem Schütteln auftreten, der Verdacht wurde jedoch nicht bestätigt. Der Junge ist seither schwerbehindert, unter anderem sehbehindert und in seiner Entwicklung deutlich eingeschränkt. Den Eltern wurde das Sorgerecht entzogen, der Junge kam zu einer Pflegefamilie.

Das Strafverfahren gegen den Vater endete mit einem Freispruch, da unklar blieb, welcher Elternteil verantwortlich war. Im Sorgerechtsverfahren entschieden die Richter, dass der Junge dauerhaft bei der Pflegefamilie bleiben solle, da die Eltern sich nicht offen mit den Ereignissen auseinandergesetzt hätten. Dagegen legten die Eltern Beschwerde ein – mit Erfolg.

Was für das Gericht zählte

Das Oberlandesgericht ließ ein weiteres Gutachten erstellen und kam zu dem Ergebnis, dass keine ausreichend sicheren Anzeichen mehr für eine erneute Gefährdung bestünden, dafür eine hohe Prognosesicherheit, dass es nicht zu ähnlichen Schädigungen kommt. Ein Restrisiko bleibe zwar, lasse sich aber durch sozialpädagogische Familienhilfe auffangen, so die Einschätzung des Gerichts.

Für die Richter war vor allem entscheidend, dass die Eltern über Jahre engagiert Kontakt zu ihrem Kind gehalten hatten. In einer mehrmonatigen Testphase im Haushalt der Pflegefamilie übernahmen sie die Versorgung des Kindes weitgehend selbstständig und ohne gefährliche Situationen. Die Pflegeeltern bestätigten einen liebevollen, zuverlässigen Umgang.

Sorgerecht mit stufenweiser Gewöhnung

Die Eltern erhielten das Sorgerecht vollständig zurück. Wegen der Belastung durch einen abrupten Wechsel ordneten die Richter einen stufenweisen Übergang an: Der Junge bleibt zunächst überwiegend bei der Pflegefamilie, gewöhnt sich durch Besuche und zunehmende Übernachtungen an sein neues Zuhause und zieht erst nach einigen Monaten vollständig zu seinen Eltern. Ein Schutzplan unter Einbindung von Kindergarten, Ärzten und Therapeuten soll den Prozess begleiten.