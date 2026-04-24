Sechs Männer sitzen in U-Haft. Die Polizei stellte in Trier und Duisburg neben Drogen und Bargeld auch Waffen sicher. Die Ermittlungen laufen weiter.

Trier/Duisburg (dpa) – Bei einer Razzia gegen illegalen Drogenhandel hat die Polizei in der Region Trier und im Raum Duisburg sechs Männer festgenommen. Gegen sie erging Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte.

Der erste Zugriff erfolgte demnach bereits am 13. März: Nach monatelangen Ermittlungen seien elf Objekte in Trier und Umgebung durchsucht worden. Hierbei seien fünf Tatverdächtige im Alter von 26 bis 36 Jahren nach bereits erlassenen Haftbefehlen festgenommen worden.

Die Polizei habe dabei mehr als 20 Kilogramm Amphetamin, rund 2.000 Ecstasy-Pillen sowie weitere Betäubungsmittel wie Kokain und Heroin sowie halluzinogene Pilze sichergestellt. Hinzu kamen 1,4 Kilogramm Cannabis, mehrere Fahrzeuge, Bargeld im oberen vierstelligen Eurobereich, eine Druckluftwaffe, mehrere Messer und Schlagwerkzeuge.

Im Nachgang seien zudem drei Wohnobjekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht und ein weiterer Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mann aus dem Bereich Duisburg vollstreckt worden, wie die Polizei miteilte. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden rund 177.000 Euro Bargeld sichergestellt. Die Ermittlungen dauerten an.