Nach medizinischem Notfall: Magdeburger Fan gestorben

Beim Zweitligaspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg rückt der Sport in den Hintergrund. Die Clubs geben eine sehr traurige Nachricht bekannt.

Düsseldorf (dpa) – Nach dem medizinischen Notfall bei der Zweitliga-Partie in Düsseldorf ist der betroffene Fan des 1. FC Magdeburg gestorben. Das teilten beide Fußball-Clubs mit und drückten Angehörigen und Freunden ihre große Anteilnahme aus.

Zu dem Notfalleinsatz auf den Rängen war es am Samstag noch vor dem Anpfiff gekommen. Nach «umgehend eingeleiteten Rettungsmaßnahmen» war der Zuschauer in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht worden und dort später gestorben.

Fans stellten Unterstützung ein

Die Partie gewannen die Düsseldorfer mit 2:1 (1:0) gegen den Tabellenletzten Magdeburg. Doch der Sport wird zur Nebensache. Die Fanlager hatten sich während der Partie darauf geeinigt, die Unterstützung einzustellen.