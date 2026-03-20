Fußball-Bundesliga
Nach Interview-Kritik: HSV streicht Glatzel aus dem Kader
Robert Glatzel vom Hamburger SV
Muss aussetzen: HSV-Stürmer Robert Glatzel. (Archivbild)
Christian Charisius. DPA

Stürmer Robert Glatzel hat in einem Interview seine Reservistenrolle beim Hamburger SV beklagt. Das hat nun Konsequenzen.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat seinen Stürmer Robert Glatzel aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader für das Spiel bei Borussia Dortmund gestrichen. Das berichten mehrere Hamburger Medien übereinstimmend.

Trainer Merlin Polzin und Sportdirektor Claus Costa reagierten damit auf ein Interview des Angreifers in der «Hamburger Morgenpost», in dem Glatzel seine Reservistenrolle beim HSV beklagte hatte («Maximal frustrierend»). Grund für die Bestrafung sind nicht die Aussagen als solche. Sondern, dass der 32-Jährige sie ohne Absprache mit dem Verein getroffen hatte.

«Bobby hat sich bewusst entschieden, es auf diese Weise zu machen. Das ist nicht im Einklang mit den Regeln in unserem Verein», sagte Polzin bereits am Donnerstag bei der Pressekonferenz zu dem Dortmund-Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky), als das Strafmaß noch nicht feststand.

© dpa-infocom, dpa:260320-930-845029/1

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Sport

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