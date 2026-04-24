Die Verletzung seines Sohnes hat Jürgen Klinsmann «schwer geschockt». Wie es um den in Italien spielenden Keeper nach einer komplexen Fraktur steht.

Heidelberg (dpa) – Torwart Jonathan Klinsmann ist nach seinem Halswirbelbruch im Universitätsklinikum von Heidelberg operiert worden. «Solch schwere Verletzungen gibt es ganz selten im Fußball», sagte der frühere Fußball-Weltmeister Jürgen Klinsmann über die Verletzung seines Sohnes. «Wir waren alle geschockt.»

Der Keeper war im Auswärtsspiel seines Clubs AC Cesena in der italienischen Serie B gegen US Palermo (0:2) bei einer Abwehraktion am vergangenen Samstag kurz vor Schluss mit einem gegnerischen Spieler zusammengeprallt. Er hatte dabei einen Schlag auf den Kopf bekommen.

Dank für Zuspruch

«Ich habe seit Sonntag in Palermo, Cesena und vor allem in Heidelberg so viel Unterstützung, Hilfe und Zuspruch erhalten – dafür möchte ich mich bedanken», sagte Jonathan Klinsmann in einer Mitteilung von Klinsmanns Medienmanagement.

Der Torhüter spielt seit Februar 2024 für Cesena, er war damals aus der Major League Soccer in den USA von LA Galaxy nach Italien gewechselt. Von 2017 bis 2019 stand Klinsmann bei Hertha BSC unter Vertrag. Im vergangenen Sommer wurde er erstmals für die US-Nationalmannschaft nominiert, 2026 fehlte er bislang im Aufgebot. Für ihn ist die Saison beendet.

Heilungsverlauf hat «gute Prognose»

«Wir haben die komplexe Fraktur primär sehr gut rekonstruieren können und die Instabilität behoben. Genauso wichtig ist nun der Heilungsverlauf, der aufgrund des ausgezeichneten körperlichen Zustandes von Jonathan Klinsmann eine gute Prognose hat», sagte Stefan Hemmer, Leiter der Wirbelsäulenabteilung der Uni-Orthopädie in Heidelberg.