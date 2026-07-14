Nach einem Zwischenfall auf einem Ryanair-Flug, bei dem eine Fensterscheibe zerbrochen ist, berichtet die Ehefrau eines verletzten Passagiers von dramatischen Minuten - und den Folgen für ihren Mann.

Thessaloniki/Memmingen (dpa) – Vier Tage nach dem dramatischen Zwischenfall an Bord eines Ryanair-Fluges von Thessaloniki nach Memmingen schildert die Ehefrau eines schwer verletzten Passagiers den Vorfall erstmals aus ihrer Sicht. Ihr Mann befinde sich weiterhin im Krankenhaus und leide unter schweren Verletzungen sowie den psychischen Folgen des Ereignisses, sagte sie dem öffentlich-rechtlichen griechischen Rundfunk ERT.

«Mein Mann saß direkt am Fenster. Zum Glück war er angeschnallt – der Sicherheitsgurt hat ihm das Leben gerettet», sagte sie. Sie und andere Passagiere konnten ihren 61-jährigen Gatten ins Flugzeug zurückziehen. Er erlitt Verletzungen an Nacken und Schulter sowie Verbrennungen durch Reibung. Er trägt eine Halskrause und steht nach Angaben seiner Ehefrau weiterhin unter Schock.

Nach Angaben des von der Familie beauftragten technischen Gutachters soll sich ein Bauteil einer der Turbinen gelöst haben. Die Trümmer hätten das Fenster getroffen und zerstört. Durch den plötzlichen Druckunterschied sei eine starke Sogwirkung entstanden, wodurch der Passagier zeitweise mit dem Oberkörper aus dem Flugzeug gezogen worden sei. Das griechische Verkehrssicherheitsgremium sowie der technische Gutachter der Familie unterziehen nun das Flugzeug einer Prüfung, berichtete ERT weiter.

Bereits zuvor hatte der Luftfahrtexperte und Pilot Grigoris Konstantelos im griechischen Fernsehen (ERT) eine ähnliche Vermutung geäußert. Er geht davon aus, dass die Passagiere großes Glück hatten: In größerer Flughöhe hätte der höhere Druckunterschied zu einem deutlich heftigeren, möglicherweise explosiven Druckverlust führen können. Unbestätigte Aufnahmen der mutmaßlich beschädigten Turbine kursieren in griechischen Medien.

Kurz nach dem Zwischenfall waren nach Angaben von Passagieren ein lauter Knall zu hören und Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke gefallen. Der Pilot brach den Flug ab und kehrte nach Thessaloniki zurück. Die Passagiere wurden später mit einer Ersatzmaschine nach Memmingen geflogen.

Ryanair bestätigte den Vorfall. Nach Angaben der Fluggesellschaft habe sich kurz nach dem Start ein Passagierfenster gelöst. Über die Ursachen äußerte sich Ryanair nicht.