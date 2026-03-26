Unfälle
Nach Fahrzeugbrand auf A61 wieder alle Spuren frei
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Wegen Reinigungsarbeiten ist die rechte Spur auf der A61 noch gesperrt. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Nach einem Brand eines Fahrzeugs muss die Autobahn gereinigt werden. Nun sind alle Spuren wieder frei.

Speyer (dpa) - Ein Mann ist auf der Autobahn 61 bei Speyer mit seinem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Durch den Aufprall geriet das Auto in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei stand der Lastwagen direkt in der Einfahrt zu einem Rastplatz.

Am frühen Morgen noch reinigten Einsatzkräfte die Fahrbahn, wie ein Sprecher sagte. Die Spur in Richtung Norden war deshalb zeitweise gesperrt. Mittlerweile sei die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260326-930-867805/2

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Verkehr

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