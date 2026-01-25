Der FC Bayern ist in der Bundesliga doch schlagbar. Die Münchner wollen schnell Lehren aus der Pleite gegen den FC Augsburg ziehen. Der Trainer sagt, was er erwartet.

München (dpa) – Nach der ersten Bundesliga-Pleite seit zehn Monaten hat der gereizte FC Bayern eine schnelle Reaktion angekündigt. «Die Wut, die jetzt in uns steckt, wollen wir im nächsten Spiel auf den Platz bringen und wieder unsere Qualität und Energie zeigen», sagte Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah nach dem 1:2 gegen den FC Augsburg.

Nächster Gegner ist am Mittwochabend die PSV Eindhoven in der Champions League. In der Bundesliga geht es am kommenden Wochenende beim Hamburger SV, einem Konkurrenten des FCA im Abstiegskampf, weiter.

Kane: Keine Panik

«Wir haben einen guten Kader, wir haben eine gute Mentalität. Wir werden nicht in Panik geraten», versicherte der diesmal torlose Stürmerstar Harry Kane. «Wir müssen schnell weitermachen und uns auf die Champions League vorbereiten.» Dort geht es in den Niederlanden darum, sich den zweiten Tabellenrang der Ligaphase hinter dem FC Arsenal zu sichern. Der würde den Münchnern das Heimrecht im Rückspiel der K.o.-Runden bis ins Halbfinale sichern.

«Dass man mal ein Spiel verliert, ist menschlich», sagte der eingewechselte Führungsspieler Joshua Kimmich. «Wichtig wird sein, wie wir darauf reagieren.»

Das fordert Kompany

Das forderte auch der Coach. «Jetzt geht es über die Reaktion auf dem Platz. Das ist auch keine Garantie, aber das ist auf jeden Fall ein Moment, in dem wir wissen, was wir machen müssen», sagte Trainer Vincent Kompany. Nachdem die Augsburger im April 2014 die längste Ungeschlagen-Serie der Münchner nach 53 Bundesliga-Partien ohne Niederlage mit einem 1:0 gestoppt hatten, beendeten sie nun auch die zweitlängste Serie der Bayern nach 27 ungeschlagenen Ligaspielen.

«Wir haben viel gefeiert, viel gewonnen. Das gehört zum Fußball», sagte Kompany. «Jetzt geht es wie für jeden Trainer und Verein um die Reaktion.» Gegen den FCA reichte das 1:0 durch Abwehrspieler Hiroki Ito nicht. In der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena drehten FCA-Winterzugang Arthur Chaves bei seinem Debüt und Han-Noah Massengo die Partie.

Durch den 3:0-Erfolg von Borussia Dortmund verringerte sich der Vorsprung der Münchner in der Tabelle auf immer noch sehr komfortable acht Punkte. «Das ist jetzt eine Niederlage, die uns nicht vom Weg abbringt», sagte Tah.