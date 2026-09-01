Der französische Flügelspieler Moussa Diaby kehrt nach seinem Abgang im Sommer 2023 zurück zu Bayer Leverkusen. Medienberichten zufolge greift die Werkself für den 27-Jährigen tief in die Tasche.

Leverkusen (dpa) – Die Rückkehr von Flügelspieler Moussa Diaby zu Bayer Leverkusen ist perfekt. Der 27-Jährige kommt vom saudi-arabischen Club Al-Ittihad FC und hat bei der Werkself einen Vertrag bis Sommer 2031 unterschrieben, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

«Mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Dribblings wird er unserem Angriffsspiel zusätzliche Qualität und noch mehr Möglichkeiten verleihen», sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. «Er wird eine Bereicherung für die ganze Bundesliga werden.»

Diaby: «Keine Sekunde gezweifelt»

Medienberichten zufolge zahlen die Leverkusener eine Ablösesumme von knapp 30 Millionen Euro für den Franzosen. Diaby war vor der offiziellen Verkündung schon seit vier Tagen vor Ort in Leverkusen. Weil aber Berichten zufolge noch Unterschriften seines vorherigen Clubs Al-Ittihad FC gefehlt hatten, verschob sich die offizielle Verkündung der Verpflichtung bis zum Transferschluss.

«Als jetzt die Anfrage kam und der Wechsel möglich war, habe ich keine Sekunde gezweifelt», sagte Diaby bei seiner offiziellen Vorstellung. «Mit Bayer 04 Titel anzustreben, ist eine wunderbare Vorstellung, ein ganz großes Ziel von mir.»

Abgang aus Leverkusen im Jahr 2023

Der Franzose hatte bereits zwischen 2019 und 2023 für vier Jahre bei der Werkself gespielt. Für den Bundesligisten stand der Flügelspieler in 173 Partien auf dem Rasen. Dabei erzielte er 49 Tore und legte 48 Treffer auf. Im Sommer 2023 war der Franzose dann aus Leverkusen für kolportierte 50 Millionen Euro zu Aston Villa in die englische Premier League gewechselt.

Nach nur einer Saison in England zog es Diaby im Sommer 2024 weiter zum Al-Ittihad FC. In Saudi-Arabien spielte der 27-Jährige mit seinem französischen Landsmann Karim Benzema zusammen und wurde einmal saudi-arabischer Meister und einmal saudi-arabischer Pokalsieger. Ausgebildet wurde der Flügelspieler unter anderem bei Paris Saint-Germain.