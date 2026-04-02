Die Winterspiele in Italien hat Victoria Carl wegen einer positiven Dopingprobe verpasst. Nun gibt es Neuigkeiten zur Sperre der Langlauf-Olympiasiegerin von 2022.

Planegg/Bonn (dpa) - Langläuferin Victoria Carl ist nach einem positiven Dopingtest für insgesamt 18 Monate gesperrt worden. Das teilte die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) mit. Die 30-Jährige war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im Frühjahr 2025 positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt.

Einspruch beim Sportgerichtshof möglich

Die Sperre dauert nach Nada-Angaben bis zum 25. November 2026, weil die im Mai 2025 erfolgte vorläufige Suspendierung angerechnet wird. Carl verpasste deshalb auch die Olympischen Winterspiele in Italien, könnte mit diesem Urteil aber zur WM-Saison 2026/27 wieder dabei sein.

Sowohl Carl als auch der Weltverband Fis und die Welt Anti-Doping Agentur können gegen das Urteil beim internationalen Sportgerichtshof Cas Einspruch einlegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

«Wir nehmen den Schiedsspruch zur Kenntnis und bewerten ihn als nachvollziehbar und insgesamt ausgewogen», sagte Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Skiverbands (DSV). «Positiv ist insbesondere die Feststellung eines nicht signifikanten Verschuldens und die damit verbundene Reduzierung der Sperre.»

Sanktionsvorschlag war zunächst zwei Jahre

Schwarzbach erklärte weiter: «Damit verbindet sich die Hoffnung, dass eine Rückkehr in den internationalen Wettkampfbetrieb zur kommenden Wintersaison möglich ist. Entsprechend werden wir den weiteren Verlauf weiterhin eng und verantwortungsvoll begleiten und mit der Athletin abstimmen.»

Carl erklärte im Sommer 2025 zu dem Vorfall: «Ich war krank, hatte starke Hustenanfälle und habe das Medikament auf ärztliche Anweisung genommen. Ich habe alles offengelegt - mir war nicht bewusst, dass ein verbotener Wirkstoff enthalten ist.» Die Nada hatte im vergangenen September einen Sanktionsvorschlag über zwei Jahre erlassen.

Training statt Winterspiele

Ohne die Ausnahmesportlerin, die 2022 in China Olympia-Gold im Teamsprint und Silber mit der Staffel gewonnen hatte, gab es in Italien eine Medaille für die deutschen Langläuferinnen. Coletta Rydzek und Laura Gimmler holten Bronze im Teamsprint.

Carl hatte sich vor den Winterspielen per Video mit dem Team zusammengeschaltet. Die Thüringerin trainierte in der Heimat. «Es ist faszinierend, wie intrinsisch motiviert sie ist. Wie sie sich kleine Ziele setzt oder wieder etwas findet, woran sie sich hochzieht», sagte Teamchef Peter Schlickenrieder beim Saisonhöhepunkt.

Der 56-Jährige ergänzte: «Da kann man nur den Hut ziehen und sich inspirieren lassen, dass man sich durch solche Rückschläge nicht unterkriegen lässt.»