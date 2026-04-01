Ingolstadt/München (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Fabio Wagner vom EHC Red Bull München ist nach seinem harten Foul im vierten Playoff-Spiel beim ERC Ingolstadt lange gesperrt worden. Der Abwehrspieler wird nach seinem Check gegen den Kopf- und Nackenbereich von Ingolstadts Edwin Tropmann nach Angaben der Deutschen Eishockey Liga für 14 Spiele gesperrt werden. Damit wird der 30-Jährige in der laufenden Saison kein Spiel mehr für München bestreiten.

Die lange Sperre begründete die DEL in einer Mitteilung mit dem «rücksichtslosen» Check sowie dem «Haupttrefferpunkt» am «Kopf- und Nackenbereich». Tropmann wurde zudem mit einer Trage vom Eis gebracht und musste «stationär behandelt» werden. Wagner erhält zudem noch eine Geldstrafe.

Auch McKenna fehlt gesperrt

Wagner hatte am Dienstag mit seinen Münchnern eine 2:7-Pleite in Ingolstadt kassiert. Auch Teamkollege Jeremy McKenna erhielt aus dieser Partie wegen eines zu harten Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich eine Sperre über zwei Spiele. Damit fehlt der Kanadier auf jeden Fall am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) und am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) in den Spielen fünf und sechs. In der Viertelfinal-Serie steht es zwischen beiden Teams 2:2.