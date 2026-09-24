Pendler dürfen zum Start in den Tag aufatmen: Der Verkehr am Schiersteiner Kreuz fließt wieder. Die Sperrung hatte zuvor ein Verkehrschaos verursacht.

Wiesbaden (dpa) – Der wegen Schäden an einer Behelfsbrücke kurzfristig gesperrte Teilabschnitt der Autobahn 643 bei Wiesbaden ist wieder frei. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Wiesbaden mitteilte, haben Autofahrer zwischen der Schiersteiner Brücke und dem Schiersteiner Kreuz in Fahrtrichtung Wiesbaden und Frankfurt zur A66 freie Fahrt. Infolge der Sperrung am Mittwoch war es zu Verkehrschaos und einem Kilometer langen Stau gekommen.

Die Autobahn GmbH West hatte die Aufhebung der Sperrung noch am Mittwochabend mitgeteilt. Das verbaute Material habe noch für einige Stunden aushärten müssen. Autofahrer können nun wieder uneingeschränkt die drei Fahrstreifen sowie Verbindungsrampen zur A66 in den Fahrtrichtungen Frankfurt beziehungsweise Rüdesheim nutzen.

Verkehr war umgeleitet worden

Laut der Autobahngesellschaft war kurzfristig ein Schaden an einer Behelfsbrücke entdeckt worden. Experten hatten demnach unter Hochdruck daran gearbeitet, die Schäden zu reparieren. Der komplette Verkehr aus Richtung Mainz und Bingen war kurz nach der Schiersteiner Brücke über den Rhein in der Ausfahrt Äppelallee abgeleitet worden. Autofahrern war empfohlen worden, die Sperrung weiträumig zu umfahren.

Am Schiersteiner Kreuz laufen seit mehreren Jahren Bauarbeiten, unter anderem wurde bereits die Schiersteiner Brücke der A643 zwischen Wiesbaden und Mainz erneuert. Während die Hauptbrücke fertig ist, wird am Schiersteiner Kreuz weiter gebaut.