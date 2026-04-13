Die SV Elversberg teilt ihr Management künftig auf. Nach einem Technischen Direktor ist nun auch der neue Sportdirektor da. In der 2. Liga ist er ein alter Bekannter.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Nach dem Abgang des bisherigen Sportchefs Ole Book zu Borussia Dortmund hat Fußball-Zweitligist SV Elversberg nun auch einen neuen Sportdirektor. Wie der Aufstiegsanwärter mitteilte, wird von sofort an Christian Weber gleichberechtigt mit dem zuvor verpflichteten Technischen Direktor Josef Welzmüller die sportlichen Belange verantworten. Der 42 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi war zuletzt bis zum vergangenen Dezember Sportdirektor bei Fortuna Düsseldorf.

Während der 36-jährige Welzmüller für Spielphilosophie, Methodik und Spielerentwicklung bei den Saarländern zuständig ist, soll sich Weber um die Kaderzusammenstellung, Transfers sowie die operative Steuerung des sportlichen Bereichs kümmern.

«Mit Christian Weber gewinnen wir einen Sportdirektor, der den deutschen Profifußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennt und über große Erfahrung in der Kaderplanung und im Scouting verfügt», sagte Elversbergs Club-Präsident Dominik Holzer.

Sportvorstand Book hatte den Verein Ende März verlassen, um die Nachfolge von Sebastian Kehl als Sportdirektor bei Borussia Dortmund anzutreten.