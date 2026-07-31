Julian Brandt wechselt nach mehr als 300 Spielen für Dortmund zu Ajax Amsterdam. Dort unterschreibt er bis 2029.

Amsterdam (dpa) – Julian Brandt setzt seine Karriere nach seinem Abschied von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam in den Niederlanden fort. Der 30-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb dort einen Vertrag bis 2029, wie Ajax mitteilte. Medienberichten zufolge waren unter anderem auch Juventus Turin, Galatasaray Istanbul und Leeds United am 48-maligen deutschen Fußball-Nationalspieler interessiert.

«Wir waren mehrere Monate in Gesprächen, und er hatte auch die Möglichkeit, bei anderen Vereinen zu unterschreiben», bestätigte Amsterdams Technischer Direktor Jordi Cruyff. «Mit Julian holen wir einen international hochkarätigen Spieler mit viel Erfahrung und einer fantastischen Mentalität. Ich bin überzeugt, dass er unsere Mannschaft deutlich verstärken wird.»

Vertrag in Dortmund nicht mehr verlängert

Brandt war im Sommer 2019 von Bayer Leverkusen nach Dortmund gekommen und bestritt für den Club mehr als 300 Pflichtspiele. Unumstritten war er gegen Ende seiner Zeit beim BVB allerdings nicht mehr, weshalb sich Spieler und Verein darauf einigten, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

In Amsterdam könnte er noch einen deutschen Teamkollegen bekommen. Auch Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, der beim FC Barcelona sportlich keine Rolle mehr spielt, gilt nach überstandener Verletzung als Kandidat für einen Wechsel zu Ajax.