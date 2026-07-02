Er sollte 1860 eigentlich in die 2. Liga schießen - doch dann geht es nach einem Finanzstreit sogar runter in die Regionalliga. Nun hat Kevin Volland genug von den «Löwen» und dem Profifußball.

München (dpa) – Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Volland beendet seine Profikarriere und geht mit dem TSV 1860 München damit nicht mehr in die Regionalliga. Nach dem Zwangsabstieg der «Löwen» sagte der 33-Jährige in einer persönlichen Botschaft an die Fans: «Irgendwann muss man mal eine Entscheidung treffen, die für einen persönlich auch nicht leicht ist. Irgendwann steht auch mal ein Karriereende vor der Tür, wie es bei mir der Fall ist.»

Der Stürmer hat nach seiner Jugendzeit bei 1860 auch bei der TSG 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, dem AS Monaco und dem 1. FC Union Berlin gespielt, ehe er 2025 wieder zurück zu den Sechzigern in die 3. Liga ging. Als Favorit verpasste der TSV dann aber den Aufstieg in die 2. Bundesliga – und musste aus finanziellen Gründen und nach einem Zwist mit Investor Hasan Ismaik dann sogar in die vierte Liga zwangsabsteigen. Wie es dort nun weitergeht, das ist noch offen.

Zukunft in der Bezirksliga

«Ich habe mir das auch anders vorgestellt», schilderte Volland. Er hadere aber nicht. «Wenn ich auf die letzten 16 Jahre meiner Karriere zurückblicke, hat der Fußball mir so viele schöne, tolle Momente ermöglicht. Dafür bin ich ewig dankbar. Jetzt beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben, irgendwie auch eine neue Challenge. Ich will nochmal in den Amateurfußball reinschnuppern und die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden genießen.»

Wie die «Allgäuer Zeitung» berichtet, wird Volland künftig für den Bezirksligisten FC Thalhofen in Marktoberdorf an der Seite seines Bruders Robin spielen.