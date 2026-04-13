Mecklenburg-Vorpommern
Mutter und achtjährige Tochter tot in Wohnung entdeckt
Polizei Mecklenburg-Vorpommern
In einer Wohnung urden die Leichen einer Mutter und ihrer Tochter entdeckt. (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

Die Polizei vermutet nach dem Fund zweier Leichen in Bobzin ein Gewaltverbrechen mit anschließendem Suizid. Was bislang bekannt ist.

Bobzin (dpa) – Eine Mutter und ihre achtjährige Tochter sind Sonntagabend tot in einem Mehrfamilienhaus in Bobzin bei Wittenburg gefunden worden. «Wir gehen aktuell aufgrund der Spurenlage und der Situation dort vor Ort von einem tödlichen Gewaltverbrechen aus mit anschließendem Suizid», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es gebe derzeit keine Erkenntnisse, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt gewesen sei. Demnach soll die 35 Jahre alte Frau zuerst ihr Kind und dann sich selbst umgebracht haben. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der NDR berichtet. Die Gemeinde Bobzin liegt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern.

© dpa-infocom, dpa:260413-930-937243/1

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