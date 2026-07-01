Am Düsseldorfer Oberlandesgericht soll ein mutmaßlicher Scharia-Richter auf die Anklagebank. Neben ihm wird sein jüngerer Bruder sitzen.

Düsseldorf (dpa) – Ein mutmaßlicher IS-Terrorist und Scharia-Richter muss sich in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht verantworten. Der Prozess beginne am kommenden Mittwoch (8. Juli), teilte eine Gerichtssprecherin mit. Neben dem 47-jährigen Iraker aus Delbrück bei Paderborn soll auch dessen jüngerer Bruder (43) aus Trier (Rheinland-Pfalz) auf der Anklagebank sitzen.

Beide müssen sich wegen des Verdachts verantworten, zwischen 2016 und 2017 Mitglieder der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) gewesen zu sein. Die Bundesanwaltschaft hatte Anklage gegen die Brüder erhoben: Während der ältere Bruder zeitweise als Richter in einem Scharia-Komitee eine herausgehobene Stellung eingenommen habe, soll der jüngere Bruder als IS-Kämpfer tätig gewesen sein.

Zeitweise sollen beide derselben Einheit angehört haben. Beide Männer waren am 2. Dezember 2025 festgenommen worden und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Laut Bundesanwaltschaft waren die Ermittlungen nach Geheimdienst-Hinweisen ins Rollen gekommen. Das Gericht hat bis Mitte September zehn Verhandlungstage für den Fall angesetzt.