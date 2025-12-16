Musiala wieder da – Stürmer läuft durch Spalier

Jamal Musiala trainiert wieder mit den Bayern. Trainer Vincent Kompany hat den Stürmerstar schon teilweise integriert - und der hat eine erste Bewährungsprobe bestanden.

München (dpa) – Bayern-Star Jamal Musiala ist ein halbes Jahr vor dem WM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao auf den Rasen zurückgekehrt. 164 Tage nach seiner schweren Verletzung im Club-Weltmeisterschaftsspiel der Münchner gegen Paris Saint-Germain absolvierte der 22-Jährige heute Vormittag wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Mitspieler stehen Spalier

Der FC Bayern schreibt, dass Musiala «herzlich von seinen Teamkollegen begrüßt» worden sei. Der Hoffnungsträger durfte «erst einmal durch das Spalier seiner Mitspieler laufen», ehe er beim Aufwärmen und einigen Passübungen mitgewirkt habe. Im Anschluss habe der Offensivspieler seine Rehamaßnahmen individuell fortgesetzt, hieß es in der Club-Mitteilung weiter.

Die Bayern absolvieren momentan die letzte Vorbereitungswoche des Jahres. An deren Ende steht am Sonntag das Gastspiel beim 1. FC Heidenheim an, ehe es in die Winterpause geht.

Trainer Vincent Kompany will «null Druck» auf Musiala oder die medizinische Abteilung machen, wie er zuletzt vor dem 2:2 der Münchner gegen Mainz in der Bundesliga gesagt hatte. Aber er wünsche sich, dass Musiala nach seiner schweren Verletzung «hoffentlich ein paar Trainingseinheiten vor Weihnachten» absolvieren könne.

Erste Minuten im Januar

«Das wäre einfach schön vom Gefühl für die Mannschaft und auch für ihn», sagte Kompany mit Blick vor allem auf die «mentale» Komponente. Im Januar werde Musiala dann wieder erste Minuten spielen. Ob es da auch schon wieder für die Startelf reichen kann, sei offen. «Das wäre so ein Idealplan für uns», sagte der 39 Jahre alte Trainer.

Mitteilung