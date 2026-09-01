Nun geht es auch für den Titelverteidiger im DFB-Pokal los. Trainer Vincent Kompany hat gleich zwei positive Personalnachrichten. Ein Youngster wird dem FC Bayern dagegen lange fehlen.

München (dpa) – Nationalspieler Jamal Musiala steht beim FC Bayern München vor dem Comeback. «Er hat diese Woche eigentlich sehr gut trainiert. Es ist alles im Training optimal gelaufen, so wie wir uns das wünschen», sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Auftaktspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim Zweitligisten VfL Osnabrück.

In Absprache mit dem Spieler und den Ärzten gehe es darum, den «richtigen Moment» zu wählen. Ob das nun schon in Osnabrück, am Samstag beim FC Schalke 04 in der Bundesliga oder am darauffolgenden Donnerstag zum Start in der Champions League gegen Bodö/Glimt ist? «Das kann ich in diesem Moment noch nicht sagen», räumte Kompany ein.

Gnabry ist bald zurück

Musiala (23) fehlte dem FC Bayern zuletzt nach zwei Zusammenbrüchen auf dem Rasen innerhalb kurzer Zeit wegen einer neurologischen Erkrankung. Beim Offensivspieler musste die Medikation angepasst werden.

Die Rückkehr von Serge Gnabry (31) steht ebenfalls bevor. «Es könnte sein am Wochenende, es muss nicht sein», meinte Kompany über den Nationalspieler, der wegen einer schweren Verletzung im rechten Oberschenkel auf die WM verzichten musste. «Ich schätze, in den nächsten zehn Tagen wird er irgendwann wieder seine ersten Minuten machen, dann ist er wieder voll dabei.»

Großes Pech für einen Teenager

Kompany wird in Osnabrück auf Manuel Neuers Vertreter Jonas Urbig im Tor setzen. «Wir haben schon unheimlich viel Vertrauen in Jonas Urbig gezeigt, er hat viele wichtige Spiele für uns gespielt», sagte der Trainer der Bayern und verwies etwa auf Urbigs «Meilenstein» mit dem DFB-Pokal-Finale. Da möchte der Titelverteidiger natürlich wieder hin. «Wenn man einmal da war, will man wieder da sein», sagte Kompany zu der Motivation.

Ein Münchner Offensivtalent wird dem FC Bayern hingegen lange fehlen. Maycon Cardozo (17) hat sich am Wochenende bei der zweiten Mannschaft verletzt und wird nach einer Schulteroperation drei bis vier Monate ausfallen.