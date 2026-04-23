Jamal Musiala ist für die Bayern im Saison-Endspurt extrem wichtig. Gegen Leverkusen überzeugt er. Das wird auch den Bundestrainer freuen.

Leverkusen (dpa) – Für Jamal Musiala war der Einzug ins DFB-Pokalfinale mit dem FC Bayern München der nächste Schritt zurück zur Topform. Der Ausnahmefußballer kommt immer besser in Tritt. «Jamal war gut heute. Das war deutlich», lobte Trainer Vincent Kompany den 23-Jährigen nach dem 2:0 in Leverkusen. «Man kann sehen, dass seine Spielfreude langsam zurückkommt.» Als DJ war Musiala zudem gewissermaßen der Chef der Münchner Kabinenparty.

Auch auf dem Platz agierte er zuvor auffällig. Musiala bereitete das entscheidende Tor gegen Bayer Leverkusen von Harry Kane vor und hatte zahlreiche weitere Offensivaktionen. «Er spielt in den letzten Wochen vom Gefühl her wieder befreit», beschrieb Kompany.

Musiala nach Gnabry-Verletzung noch wichtiger

Das zeigt sich auch in den Zweikämpfen. Musiala scheut sie nicht, zieht nicht zurück. Er fiel in Leverkusen auch durch großen Einsatz und Grätschen auf.

«Er macht für die Mannschaft, er tut für die Mannschaft. Und seine Momente hat er immer wieder», sagte Sportvorstand Max Eberl. «Jedes Spiel, jede Minute hilft ihm.»

Die Bayern brauchen ihren Edeltechniker und Angriffs-Antreiber in den entscheidenden Wochen ihrer Triple-Mission. Durch die Adduktoren-Verletzung und den damit verbundenen langen Ausfall von Serge Gnabry wird Musiala noch wichtiger – nicht nur für die Bayern. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Entwicklung seines Offensiv-Asses gerne sehen.