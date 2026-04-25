Münster verspielt in der 2. Bundesliga gegen Bielefeld eine Führung. Vieles deutet nun auf den Abstieg hin. Die Arminia klettert hingegen vom vorletzten Platz aus der Abstiegszone heraus.

Münster (dpa) – Der SC Preußen Münster hat das Westfalen-Derby gegen Arminia Bielefeld verloren und taumelt dem Abstieg in die 3. Liga entgegen. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz unterlag dem Team von Coach Mitch Kniat trotz zwischenzeitlicher Führung mit 2:3 (1:3).

Vor 10.642 Zuschauern im ausverkauften Preußenstadion trafen Yassine Bouchama (3. Minute) und Arminias Maximilian Großer per Eigentor (86.) für die Gastgeber. Monju Momuluh (11.), Roberts Uldrikis (16.) und Mael Corboz (34.) erzielten die Tore für Bielefeld.

Durch den Erfolg verließ der DFB-Pokalfinalist des vergangenen Jahres die Abstiegszone der 2. Bundesliga. Münster ist Tabellenletzter und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Am Sonntag kann er sogar noch größer werden.

Frühe Führung hilft Münster nicht

Von Beginn an entwickelte sich ein hitziges Spiel. Die Preußen erwischten einen Traumstart: Bielefeld passte im Zentrum nicht auf und Bouchama köpfte zum 1:0 ein. Die Reaktion der Arminia ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einer Flanke von Tim Handwerker sorgte Momuluh für den Ausgleich.

Und es wurde noch viel besser für Bielefeld. Handwerker brachte einen Freistoß in den Strafraum, wo Uldrikis den Ball per Kopf in die Ecke des Tores verlängerte. Kapitän Corboz legte noch vor der Pause technisch anspruchsvoll den dritten Treffer für die Ostwestfalen nach. Kurz vor Schluss kam Münster durch Großers Eigentor noch einmal heran. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Münster hat nun sieben Spiele in Serie nicht gewonnen. Und die Chancen auf drei Punkte werden nicht besser. Die Preußen spielen noch gegen die drei Topteams aus Hannover, Darmstadt und Elversberg.