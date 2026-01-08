Müller glaubt: Bayern im Champions-League-Finale

Zweimal hat Thomas Müller die Königsklasse mit München gewonnen. Seinem Ex-Club traut er in dieser Saison zumindest den Sprung ins Endspiel zu. Warum ihm das Zuschauen aktuell so viel Spaß macht.

München (dpa) – Der langjährige Bayern-Star Thomas Müller sieht die Münchner auch international in der laufenden Saison auf einem guten Weg Richtung Titel. «Ich traue ihnen zu, dass sie ins Champions-League-Finale kommen», sagte der 36-Jährige bei einem Heimatbesuch in München der «Bild».

Müller hatte den deutschen Fußball-Rekordmeister im vergangenen Sommer nach zwei Jahrzehnten verlassen. Der Weltmeister von 2014 wechselte in die nordamerikanische Profiliga MLS zu den Vancouver Whitecaps. Trotz der Zeitumstellung habe er versucht, so viele Bayern-Spiele wie möglich zu schauen, verriet der Offensivstar. Und was er bislang von seinem Ex-Club sah, gefällt ihm außerordentlich.

«Es ist nicht nur spektakulär, sondern es hat immer Hand und Fuß. Die Mannschaft ist immer griffig, gierig. Du spürst, wie sie zusammenarbeiten, du spürst auch in den Momenten, wenn man mal in Rückstand ist, wie sie zurückkommen. Und das macht Lust zuzuschauen», schwärmte Müller.