Bischofsheim (dpa) – Bei einem Sturz in einer Kurve ist ein 71-jähriger Motorradfahrer am Mainspitzdreieck ums Leben gekommen. Der Mann kam am Pfingstmontag auf der Überleitung der A60 zur A671 nach einem Sturz in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er prallte gegen die Schutzplanke und blieb auf dem Seitenstreifen liegen. Ersthelfer und der Rettungsdienst konnten nicht mehr helfen. Die genaue Unfallursache wird nun ermittelt. Die Polizei sperrte den Autobahnabschnitt für etwa drei Stunden.

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