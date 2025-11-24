Mit Sommerreifen überholt – drei Verletzte bei Zusammenstoß

Bei Schneeglätte und Dunkelheit überholt ein junger Autofahrer mit Sommerreifen. Die riskante Aktion endet mit drei Verletzten und Führerscheinentzug.

Niederfischbach (dpa) – Ein 22-Jähriger hat beim Überholen bei Schneeglätte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Ein 56 Jahre alter Mann und eine 53 Jahre alte Frau im entgegenkommenden Auto wurden bei dem Unfall bei Niederfischbach an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen am Sonntagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 22-Jährige selbst sei leicht verletzt worden. Er habe in einer langgezogenen Rechtskurve trotz Dunkelheit, Schneeglätte und Sichteinschränkungen ein anderes Auto überholt. Außerdem habe sein Auto nur Sommerreifen gehabt. Der Führerschein des Mannes sei noch vor Ort beschlagnahmt worden.