Radsport
Mit 37 Jahren: Radprofi Degenkolb verlängert Vertrag
John Degenkolb
John Degenkolb macht mindestens eine weitere Saison als Radprofi weiter. (Archivbild)
Jan Woitas. DPA

John Degenkolb hat immer noch nicht genug. Er wird auch im nächsten Jahr als Profi unterwegs sein - und damit auch wieder an seinem Heimrennen teilnehmen.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Radprofi John Degenkolb setzt seine Karriere um mindestens eine weitere Saison beim Team Picnic–PostNL fort. Das gab der 37-Jährige vor seinem Heimrennen Eschborn-Frankfurt bekannt. «Heute kann ich sagen: Ich werde dieses Jahr nicht zum letzten Mal mit dabei sein. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal weiter als Radprofi unterwegs sein und die Saison 2027 angreifen», sagte Degenkolb dem Hessischen Rundfunk (HR). Sein Vertrag wäre Ende dieses Jahres ausgelaufen.

Degenkolb gewann Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix

Zu Degenkolbs größten Erfolgen zählen die Siege bei den Radsport-Monumenten Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix vor elf Jahren. 2018 gewann er zudem eine Etappe bei der Tour de France, 2011 triumphierte er in Frankfurt. Er freue sich riesig über das Vertrauen der Mannschaft, sagte der Klassikerspezialist und fügte an: «Und auch auf das, was in der Zeit bis zum Karriereende noch auf mich wartet.»

© dpa-infocom, dpa:260501-930-18468/2

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren