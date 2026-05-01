John Degenkolb hat immer noch nicht genug. Er wird auch im nächsten Jahr als Profi unterwegs sein - und damit auch wieder an seinem Heimrennen teilnehmen.

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Radprofi John Degenkolb setzt seine Karriere um mindestens eine weitere Saison beim Team Picnic–PostNL fort. Das gab der 37-Jährige vor seinem Heimrennen Eschborn-Frankfurt bekannt. «Heute kann ich sagen: Ich werde dieses Jahr nicht zum letzten Mal mit dabei sein. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal weiter als Radprofi unterwegs sein und die Saison 2027 angreifen», sagte Degenkolb dem Hessischen Rundfunk (HR). Sein Vertrag wäre Ende dieses Jahres ausgelaufen.

Degenkolb gewann Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix

Zu Degenkolbs größten Erfolgen zählen die Siege bei den Radsport-Monumenten Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix vor elf Jahren. 2018 gewann er zudem eine Etappe bei der Tour de France, 2011 triumphierte er in Frankfurt. Er freue sich riesig über das Vertrauen der Mannschaft, sagte der Klassikerspezialist und fügte an: «Und auch auf das, was in der Zeit bis zum Karriereende noch auf mich wartet.»