München (dpa/lby) – Im Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen Fußball-Jugendtrainer sind weitere Missbrauchsfälle bekanntgeworden. Nach Angaben der Polizei München gibt es mindestens fünf minderjährige Opfer. Bis vor wenigen Monaten und der Festnahme des Mannes Ende 2025 war man noch von zwei Opfern ausgegangen. Bei den bisher ermittelten Taten waren Jungen zwischen acht und 16 Jahren betroffen, teilte die Polizei mit.

Der 43-Jährige steht im Verdacht, minderjährige Fußballer in München und im Umland über mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. Die bisher bekannten Taten stehen in Zusammenhang mit gemeinsamen Filmabenden und Übernachtungen in nationalen und internationalen Fußballcamps. Die erste bekannte Tat soll in einem Trainingscamp in Köln im Jahr 2009 passiert sein.

Polizei befürchtet weitere Taten

Der Beschuldigte befindet sich seit Dezember 2025 in Untersuchungshaft. Er war seit 2005 als Fußballtrainer aktiv. Der Mann wechselte in den Jahren danach mehrfach den Verein, teilte die Staatsanwaltschaft München mit. Der Tatverdächtige hielt sich den Angaben zufolge überwiegend im süddeutschen Raum auf.

Die Polizei geht davon aus, dass der Beschuldigte weitere Taten begangen haben könnte. Personen, die in den Jahren 2005 bis 2025 unter seiner Leitung trainiert haben und möglicherweise Opfer der beschriebenen Straftaten wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zudem nimmt die Polizei sämtliche Hinweise zu möglichen weiteren Taten entgegen.