Weiterziehen? Bloß nicht. Während andere dem nächsten Filmhit hinterherjagen, zelebriert Schauspieler Miloš Vuković sein 27. Jahr bei «Unter uns». Und dabei wird es wohl nicht bleiben.

Köln (dpa) – Fast drei Jahrzehnte in derselben Serie – das ist für Schauspieler Miloš Vuković kein Schreckensszenario. Er ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert in der RTL-Soap «Unter uns» zu sehen, die in Köln gedreht wird. Und es sieht nicht so aus, als nähme seine Zeit dort bald ein Ende.

«Ich befinde mich mittlerweile tatsächlich schon in meinem 27. Jahr bei „Unter uns“ und bin dem Format seit meinen Anfängen im Jahr 2000 treu geblieben», sagte der 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn man mich heute fragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch die 30 Jahre bei „Unter uns“ vollzumachen, lautet meine Antwort zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar ja.»

Der ewige Paco Weigel

Die Serie sei für ihn nicht Gewohnheit, so der Schauspieler – der Job mache ihm nach wie vor jeden einzelnen Tag Spaß. «Selbst in Zeiten, in denen Daily Soaps einen eher verrufenen Ruf hatten, verspürte ich nie diesen zwanghaften Drang, unbedingt weiterziehen und zwingend andere Filme drehen zu müssen», sagte Vuković.

«Viele Menschen hecheln ständig dem nächsten großen Ziel hinterher und vergessen dabei völlig, den aktuellen Augenblick richtig zu würdigen», ergänzt er. Er finde es aber extrem wichtig, eine gute Zeit nicht erst rückblickend als solche zu erkennen, sondern im Hier und Jetzt.

Der 45-Jährige gehört mittlerweile zu den Urgesteinen der Serie «Unter uns», die seit 1994 zum Nachmittagsprogramm von RTL gehört. Seinen ersten Drehtag hatte der gebürtige Koblenzer am 24. März 2000. Er spielt in der Soap den loyalen und hilfsbereiten Paco Weigel.