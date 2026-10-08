Meinung zu Koalitionsausschuss Merz spielt der AfD erneut in die Karten Christian Kunst 08.10.2026, 15:27 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber. MRV

Der Koalitionsausschuss endet ohne Ergebnis, die Stimmung sei gut. Doch die Musik macht wieder einmal Kanzler Friedrich Merz. Nach der Wahl eines AfD-Politikers zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt teilt er gegen SPD, Grüne und Linke aus.

Im Leben, sagt die Erfahrung, hat man sehr oft die Wahl. Entscheidungen sind selten vorgezeichnet. Auf der politischen Ebene bedeutet das: Man muss und sollte möglichst nicht über jedes Stöckchen springen, das einem der politische Herausforderer hinhält – schon gar nicht, wenn es von der AfD kommt.







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