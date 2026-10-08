Meinung zu Koalitionsausschuss
Merz spielt der AfD erneut in die Karten
Christian Kunst
Christian Kunst
Jens Weber. MRV

Der Koalitionsausschuss endet ohne Ergebnis, die Stimmung sei gut. Doch die Musik macht wieder einmal Kanzler Friedrich Merz. Nach der Wahl eines AfD-Politikers zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt teilt er gegen SPD, Grüne und Linke aus. 

Lesezeit 2 Minuten
Im Leben, sagt die Erfahrung, hat man sehr oft die Wahl. Entscheidungen sind selten vorgezeichnet. Auf der politischen Ebene bedeutet das: Man muss und sollte möglichst nicht über jedes Stöckchen springen, das einem der politische Herausforderer hinhält – schon gar nicht, wenn es von der AfD kommt.
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Politik

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