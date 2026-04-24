CSU-Chef Söder will seine Parteifreundin Aigner unterstützen, sollte sie als Staatsoberhaupt kandidieren wollen. Der Kanzler und CDU-Vorsitzende Merz bremst ihn aus.

Nikosia (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz hat zurückhaltend auf den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder für eine mögliche Kandidatur von Ilse Aigner für das Amt des nächsten Staatsoberhaupts reagiert. «Ich habe vor, mich mit den Parteivorsitzenden der SPD und der CSU dazu im Herbst zu verständigen. Und bis dahin nehme ich Vorschläge mit Interesse zur Kenntnis», sagte der CDU-Vorsitzende nach dem EU-Gipfel in Zypern.

Merz verwies auf die Verabredung innerhalb der Koalition, über diese Frage im Herbst zu entscheiden. «Und an die Verabredung will ich mich auch halten», betonte er. «Es gibt verschiedene Namen, die genannt werden.» Merz sagte, CDU, CSU und SPD hätten eine Mehrheit in der Bundesversammlung – unabhängig vom Ausgang der drei Landtagswahlen im September. Diese betrage derzeit gut 50 Stimmen. «Das liegt also bei uns.»

Söder hatte in einem Zeitungsinterview gesagt: «Die Union wird nach dem Sommer einen Vorschlag machen. Wenn Ilse Aigner möchte, hat sie meine volle Sympathie und Unterstützung.» Die CSU-Politikerin Aigner ist derzeit bayerische Landtagspräsidentin.