Autobauer
Mercedes-Benz reaktiviert Abfindungsprogramm in Deutschland
Mercedes-Benz Group AG -Zahlen für das dritte Quartal
Mercedes-Benz legt Abfindungsprogramm neu auf. (Archivbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Mercedes-Benz schraubt weiter an seinen Kosten. Der Konzern will profitabler werden. Dafür legt er ein bewährtes Mittel neu auf.

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Stuttgart (dpa) – Mercedes-Benz legt sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer in Stuttgart mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Mercedes habe bereits mit seinem Sparprogramm wichtige Schritte eingeleitet, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Um die erforderlichen strukturellen Anpassungen weiterhin verantwortungsvoll und sozialverträglich gestalten zu können, werde das freiwillige Abfindungsprogramm in den indirekten Bereichen wiederbelebt. Individuelle Angebote erhielten Tarifbeschäftigte und zum Teil auch Führungskräfte.

Weiterhin gelte das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Sowohl die Beschäftigten als auch das Unternehmen müssten einem Ausscheiden zustimmen.

© dpa-infocom, dpa:260930-930-767678/1

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