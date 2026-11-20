Wer im Familienalltag eine Aufgabe übernimmt, sollte auch die Verantwortung für alle Schritte davor und danach tragen. Aber wie kommen Familien dorthin? Eine Expertin gibt Tipps.

Remseck (dpa/tmn) – «Aber ich habe doch eingekauft!» Mit diesem Satz gilt eine Alltagsaufgabe schnell als erledigt. Aber wer überlegt, was in den nächsten Tagen gekocht werden soll, wer schreibt die Einkaufsliste?

Eine Aufgabe zu übernehmen, bedeute nicht nur, sie auszuführen. «Es bedeutet auch, die Verantwortung dafür zu tragen», schreibt Laura Fröhlich, Autorin und Speakerin zum Thema Mental Load, in ihrem aktuellen Newsletter. Sie rät Familien daher, ganze Aufgabenpakete zu verteilen.

So können Familien dazu beitragen, dass nicht Großteil des sogenannten Mental Loads bei einer Person hängenbleibt. Mental Load beschreibt dabei die unsichtbare Denkarbeit, die hinter vielen Alltagsaufgaben steckt: das Planen, Organisieren und Erinnern, damit im Familienleben alles funktioniert.

Diese dauerhafte Verantwortung kostet viel Zeit und kann die Gesundheit belasten. Sie wirkt als permanenter Stressfaktor und steht unter anderem mit Erschöpfung, Schlafproblemen und psychischen Belastungen in Zusammenhang. In vielen Haushalten sind es Erhebungen zufolge Frauen beziehungsweise Mütter, die den größten Teil des Mental Loads tragen.

Wie echte Entlastung entsteht

Echte Entlastung entsteht Laura Fröhlich zufolge erst dann, wenn eine Person eine Aufgabe vollständig übernimmt – «von der Planung über das Drandenken bis zur Umsetzung».

Wie viel Denkarbeit in einer einzigen Aufgabe steckt, zeigt etwa der Wocheneinkauf. Eine Bestellung online aufzugeben, ist relativ schnell gemacht. Zur Aufgabe gehören aber weit mehr Schritte: im Blick behalten, was im Vorrat noch vorhanden ist, gerade fehlt oder bald abläuft, eine Liste schreiben, die Mahlzeiten für die Woche planen und die Vorlieben der Kinder berücksichtigen. Außerdem muss der Einkauf in den Wochenplan passen: Wer hat wann Zeit, und wie lange dauert der Weg zum Supermarkt? Am Ende müssen die Lebensmittel eingeräumt und Reste verwertet werden.

Aufgaben-Inventur als Familie: So geht's

Genau solche Schritte sollen Familien bei einer Aufgaben-Inventur sichtbar machen. Fröhlich empfiehlt, sich dafür für etwa 20 Minuten zusammenzusetzen und drei Schritte durchzugehen:

Aufgaben sammeln: Was muss in der Familie organisiert werden und welche unsichtbaren Schritte gehören dazu?

Aufgaben als Paket neu verteilen: Wer denkt künftig an eine bestimmte Aufgabe, plant sie und kümmert sich um die Umsetzung?

Kinder einbeziehen: Welche altersgerechten Aufgaben können Kinder schon selbst übernehmen? Dabei sollten Eltern ihnen zutrauen, selbst daran zu denken, auch wenn dabei einmal etwas schiefgeht.