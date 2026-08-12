Ein Jäger entdeckt einen in Plastikfolie verpackten Torso in einem Waldstück in Schleswig-Holstein. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und sucht nach weiteren Spuren.

Glücksburg (dpa) - In der Nähe von Flensburg hat ein Jäger einen in Plastikfolie verpackten Torso eines Mannes gefunden. Aufgrund der Auffindesituation der Leiche wird von einem Gewaltverbrechen ausgegangen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Flensburg mitteilten. Der Torso wurde demnach am Dienstagnachmittag in einem Waldstück in Glücksburg entdeckt. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Toten sind den Angaben zufolge noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Am Mittwoch suchten Einsatzkräfte rund um den Auffindeort nach weiteren Spuren. Die Obduktion der Leiche sollte im Laufe des Tages stattfinden. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.