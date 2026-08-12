Leichenfund
Menschlicher Torso in Waldstück gefunden – Polizei ermittelt
Menschlicher Torso in Waldstück gefunden
Nach dem Fund eines menschlichen Torsos sucht die Polizei rund um den Fundort in einem Waldstück nach Spuren.
Birgitta von Gyldenfeldt. DPA

Ein Jäger entdeckt einen in Plastikfolie verpackten Torso in einem Waldstück in Schleswig-Holstein. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und sucht nach weiteren Spuren.

Lesezeit 1 Minute

Glücksburg (dpa) - In der Nähe von Flensburg hat ein Jäger einen in Plastikfolie verpackten Torso eines Mannes gefunden. Aufgrund der Auffindesituation der Leiche wird von einem Gewaltverbrechen ausgegangen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Flensburg mitteilten. Der Torso wurde demnach am Dienstagnachmittag in einem Waldstück in Glücksburg entdeckt. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Toten sind den Angaben zufolge noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. 

Am Mittwoch suchten Einsatzkräfte rund um den Auffindeort nach weiteren Spuren. Die Obduktion der Leiche sollte im Laufe des Tages stattfinden. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260812-930-518400/2

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