Auf einem Hamburger Volksfest kommt es bei einem Kettenkarussell zu einem Zwischenfall. Fahrgäste müssen Stunden in großer Höhe ausharren. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte ist im Einsatz.

Hamburg (dpa) - Auf einem Hamburger Volksfest haben 23 Fahrgäste eines Kettenkarussells rund drei Stunden in großer Höhe festgesessen. Das Fahrgeschäft war am späten Dienstagabend wegen eines Defekts stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Karussell wieder auf den Boden zu bringen und Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden. Nach Angaben der «Bild» befanden sich die Menschen etwa 30 Meter über dem Boden.

Kurz nach Mitternacht gelang es, das Fahrgeschäft wieder in Gang zu setzen. Die Betroffenen konnten nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt und ohne Hilfe der Feuerwehr aussteigen. Nun solle unter anderem der TÜV prüfen, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.

Der Hamburger Sommerdom, auf dem das betroffene Kettenkarussell steht, endet am Sonntag. In diesem Jahr dauert das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli erstmals fünf statt bislang vier Wochen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen besuchten den Sommerdom im vergangenen Jahr nach Angaben der Veranstalter.