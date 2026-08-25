Nationalspieler Julian Köster hat einen neuen Verein. Füchse-Welthandballer Gidsel schlägt Alarm. Wann die Topspiele steigen und wieso es einen neuen Ball gibt. Fragen und Antworten zur neuen Saison.

Berlin (dpa) – Die Handball-Bundesliga jagt einmal mehr den SC Magdeburg. Der THW Kiel ist nach einer Katastrophen-Saison auf Wiedergutmachung aus, kann sich aber über den Star-Transfer des Sommers freuen. Die Norddeutschen eröffnen die Spielzeit am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen den TBV Lemgo Lippe. Eine Stunde später fordert European-League-Sieger MT Melsungen den Pokalsieger Füchse Berlin. Wann weitere Top-Duelle steigen und warum es für neue Handball-Fans teurer werden könnte – die wichtigsten Infos zur neuen Saison.

Meistercheck: Warum ist Magdeburg Topfavorit?

SC Magdeburg: Die Machtdemonstration im Supercup gegen die Berliner verdeutlichte die Favoritenrolle der Elbestädter. Die Kontinuität im Kader und die Erfahrung des Titelverteidigers werden immer wieder als entscheidende Faktoren genannt. Die Mannschaft von Erfolgsarchitekt Bennet Wiegert holte in den vergangenen fünf Jahren dreimal den Titel, musste aber den Abgang von Kapitän Christian O'Sullivan und Torhüter Sergey Hernández verkraften. Dafür kam der kroatische Nationalkeeper Dominik Kuzmanović.

Füchse Berlin: Geschäftsführer Bob Hanning will nichts von einem «Übergangsjahr» wissen, doch genau das droht. Welthandballer Mathias Gidsel schlug Alarm, dass das Fundament herausgerissen worden sei. Weltmeister Lasse Andersson und Stammkeeper Dejan Milosavljev sind weg, DHB-Profi Nils Lichtlein verletzt. Die großen Star-Transfers folgen erst 2027, wenn Dika Mem und Simon Pytlick an die Spree wechseln. Es wäre überraschend, wenn der Hauptstadt-Club auf dem Niveau der Vorjahre performt.

THW Kiel: Erstmals seit 33 Jahren spielt der Rekordmeister nicht im Europapokal. Neu-Coach Börge Lund soll den THW zurück in die Erfolgsspur führen. Mit DHB-Leistungsträger Julian Köster gelang Kiel der Star-Transfer des Sommers, Linksaußen Magnus Landin und Rückraumspieler Nikola Bilyk sind weg. Für den Meisterkampf dürfte es nicht reichen, aber Platz zwei scheint drin zu sein für die Auswahl um Nationaltorhüter Andreas Wolff.

SG Flensburg-Handewitt: Seit 2019 wartet die SG auf einen Titel in der HBL. Und das Warten dürfte weitergehen, denn die Mannschaft von Ales Pajovic muss hochkarätige Abgänge kompensieren. Kapitän Johannes Golla spielt künftig für die MT Melsungen, in Lukas Jörgensen und Kevin Möller verließen zwei weitere Hochkaräter den Club. Zu den prominentesten Neuzugängen zählen der Däne Emil Bergholt und der Franzose Aymeric Minne. Erst 2027 kommt das Brüder-Duo Francisco und Martim Costa.

Was ist neu?

In der HBL gibt es erstmals einen Einheitsball, der für mehr Identifikation und Wiedererkennung und objektivere Wettbewerbsbedingungen sorgen soll. Auf dem neuen, in türkisblau gehaltenen Spielgerät sind Elemente der Meisterschale abgedruckt, in die die bisherigen Titelträger integriert sind. «Das Pendant für die 2. HBL greift hingegen die bekannte orangene Farbwelt der Liga auf und wird ebenfalls durch Designelemente der Meisterschafts-Trophäe ergänzt», teilte die HBL mit.

Wann steigen die Top-Duelle?

Vor allem auf die Füchse Berlin warten zum Auftakt echte Knaller-Wochen. Eine Woche nach dem Auftakt gegen Melsungen folgt das Duell beim großen Rivalen Magdeburg. Am 13. September empfangen die Berliner den VfL Gummersbach, am 18. Oktober wartet die SG Flensburg-Handewitt. Auch im Norden geht es früh zur Sache: Das traditionsreiche Nordderby zwischen Kiel und Flensburg steigt am 26. September.

Wo können die Fans die Spiele verfolgen?

Der Streamingdienst Dyn bleibt auch in dieser Saison die zentrale Anlaufstelle für Handball-Fans. Dort sind neben allen 306 Bundesligaspielen auch die Partien der 2. Bundesliga, des DHB-Pokals sowie der internationalen Club-Wettbewerbe zu sehen. ARD, ZDF und die dritten Programme dürfen bis zu zwölf Spiele zeigen. Zudem überträgt Welt.TV jeden Sonntag die Partie um 15.00 Uhr live im Free-TV.

Neu bei Dyn: Neukunden können Handball erstmals als eigenständiges Sportabo buchen. Fans zahlen 19,50 Euro pro Monat im Jahresabo beziehungsweise 24,50 Euro im monatlich kündbaren Modell. Das «Dyn All Sports»-Paket mit Handball, Basketball, Hockey, Tischtennis und Volleyball gibt es weiterhin, allerdings für 24,50 Euro im Jahresabo oder 29,50 Euro im monatlich kündbaren Abo.