Auf diese Nachricht warten die Fans des Hamburger SV seit vielen Wochen. Spielmacher Fabio Vieira soll vom FC Arsenal zum HSV zurückkehren - diesmal sogar fest.

Hamburg (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einer erneuten Verpflichtung des portugiesischen Spielmachers Fabio Vieira. Den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler hatte der HSV bereits in der vergangenen Saison vom FC Arsenal ausgeliehen. Nun soll der absolute Wunschspieler aller Hamburger Offiziellen und Fans fest vom englischen Meister verpflichtet werden.

Nach einem Bericht des «Hamburger Abendblatts» ist Vieira bereits von London nach Hamburg geflogen, um dort den üblichen Medizincheck zu absolvieren. Wie hoch die Ablösesumme sein soll, die der HSV für den früheren Juniorennationalspieler Portugals bezahlt, ist noch unklar.

Auf der rechten Außenposition will sich der Bundesliga-Club bis zum Ende der Transferfrist an diesem Dienstag ebenfalls noch verstärken. Favorit ist hier der marokkanische WM-Spieler Zakaria El Ouahdi vom belgischen Club KRC Genk.