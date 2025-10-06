Nach der dritten Heimniederlage rückt ein Trainerwechsel bei Fortuna Düsseldorf näher. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es bereits einen Nachfolger für Daniel Thioune geben.

Düsseldorf (dpa) – Fortuna Düsseldorf soll laut Medien bereits einen Nachfolger für den offenbar vor dem Aus stehenden Trainer Daniel Thioune gefunden haben. Übereinstimmenden Berichten der «Rheinischen Post» und der «Bild» zufolge soll Markus Anfang den Posten beim Zweitligisten übernehmen.

Bereits am Wochenende hatten mehrere Medien berichtet, dass die Verantwortlichen bei Fortuna keine Übergangslösung planen, sondern im Falle einer Trennung von Thioune direkt einen Nachfolger präsentieren wollen. Der 51-Jährige war in den vergangenen Wochen zunehmend in die Kritik geraten. Das 2:3 am Freitagabend gegen den 1. FC Nürnberg war bereits die dritte Heimniederlage in dieser Saison.

Anfang hat Fortuna-Vergangenheit

Anfang trainierte zuletzt den 1. FC Kaiserslautern. Der 51-Jährige wurde in der Pfalz zwei Spieltage vor dem Ende der zurückliegenden Zweitliga-Saison mitten im Aufstiegskampf und nach drei Niederlagen in Serie freigestellt.

Seinen größten Erfolg als Trainer feierte Anfang vor acht Jahren, als er mit Holstein Kiel in die 2. Liga aufstieg. Anschließend trainierte er unter anderem noch den 1. FC Köln, Werder Bremen und Dynamo Dresden. Zu seiner aktiven Zeit stand Anfang schon zweimal bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag: einmal zu Bundesliga- und einmal zu Regionalliga-Zeiten.