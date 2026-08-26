Nach drei Jahren steht der Wechsel von Moussa Diaby zurück zu Bayer Leverkusen wohl kurz bevor. Der Bundesligist zahlt Berichten zufolge einen hohen Preis für den französischen Flügelspieler.

Leverkusen (dpa/lnw) - Flügelspieler Moussa Diaby steht kurz vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Berichten des «Kicker» und «Sky» zufolge hat Bayer eine Einigung mit Diabys saudi-arabischen Club Al-Ittihad FC erzielt. Demnach unterschreibt der 27-Jährige einen Vertrag bis 2031 und die Leverkusener zahlen eine Ablösesumme von knapp 30 Millionen Euro für den Franzosen.

Diaby hatte bereits zwischen 2019 und 2023 für vier Jahre bei der Werkself gespielt. Für den Bundesligisten stand der Flügelspieler in 172 Partien auf dem Rasen. Dabei erzielte er 49 Tore und legte 47 Treffer auf. Im Sommer 2023 war der Franzose dann aus Leverkusen für kolportierte 50 Millionen Euro zu Aston Villa in die englische Premier League gewechselt.

Nach einer Saison in England zog es Diaby im Sommer 2024 dann weiter zum Al-Ittihad FC. In Saudi-Arabien spielte der 27-Jährige unter anderem mit seinem französischen Landsmann Karim Benzema zusammen und wurde einmal saudi-arabischer Meister und einmal saudi-arabischer Pokalsieger. Ausgebildet wurde der Flügelspieler unter anderem bei Paris Saint-Germain.