Fußball-Bundesliga
Medien: RB holt Torhüter Nyland als Gulacsi-Ersatz zurück
Örjan Nyland
Torhüter Örjan Nyland steht vor einer Rückkehr zu RB Leipzig. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Der norwegische WM-Keeper Örjan Nyland steht vor seinem zweiten Engagement in Leipzig. Erneut kommt er als Nummer zwei.

Lesezeit 1 Minute

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einem Medienbericht zufolge Ersatz für seinen abwanderungswilligen Torhüter Peter Gulacsi gefunden. Der derzeit vereinslose Örjan Nyland kommt nach «Sky»-Informationen zurück zu den Sachsen und soll schnellstens in Trainingslager von RB ins österreichische Saalfelden nachreisen.

Der norwegische WM-Torhüter spielte bereits zwischen Oktober 2022 und August 2023 für die Leipziger und ist ablösefrei. Bis zum Ende der vergangenen Saison stand der 35-Jährige im Tor des spanischen Traditionsclubs FC Sevilla. Nyland soll nun Gulacsis Position als Nummer zwei hinter Maarten Vandervoordt einnehmen.

Gulacsi ist für Vertragsgespräche mit dem FC Villarreal freigestellt. Mit den Spaniern ist sich das RB-Urgestein, das schon seit elf Jahren im Verein ist, einig über einen Zwei-Jahresvertrag. Die Ablösesumme soll laut übereinstimmenden Meldungen zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro liegen.

© dpa-infocom, dpa:260802-930-474736/1

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