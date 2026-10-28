Miami
Medien: Flávio Bolsonaro in den USA gelandet

Der Verlierer der brasilianischen Präsidentschaftswahl, Flávio Bolsonaro, ist laut Medien nach seiner spektakulären Flucht aus Brasilien in den Vereinigten Staaten gelandet. Er stieg mit seiner Ehefrau Fernanda und seinen Töchtern Carolina und Luiza am Flughafen von Miami aus einem Privatflugzeug aus, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war.

Miami (dpa) – Der Verlierer der brasilianischen Präsidentschaftswahl, Flávio Bolsonaro, ist laut Medien nach seiner spektakulären Flucht aus Brasilien in den Vereinigten Staaten gelandet. Er stieg mit seiner Ehefrau Fernanda und seinen Töchtern Carolina und Luiza am Flughafen von Miami aus einem Privatflugzeug aus, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war.

© dpa-infocom, dpa:261028-99-92090/1

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