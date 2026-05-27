Bleibt er oder bleibt er nicht? Die Zukunft von Kasper Hjulmand als Bayer-Trainer bleibt ungewiss, über seine Nachfolge wird schon lange spekuliert. Nun kristallisieren sich zwei Namen heraus.

Leverkusen (dpa) – Die Spekulationen um einen möglichen Nachfolger von Kasper Hjulmand als Trainer bei Bayer Leverkusen gehen weiter. Nach einem Bericht des TV-Senders Sky sei Filipe Luis nun neuer Favorit auf den Posten. Der 40-Jährige trainierte zuletzt Flamengo und gewann in seiner Heimat mit dem Club aus Rio de Janeiro die brasilianische Meisterschaft sowie die Copa Libertadores.

«Die Verhandlungen haben begonnen. Leverkusen hat aber auch konkrete Optionen B und C auf der Liste. Luis ist derzeit jedoch das klare Wunschziel», berichtet Sky. Der offensive Spielstil des Brasilianers würde zu Bayer passen, berichtet auch der «Kicker.»

Abschied von Hjulmand wahrscheinlich

Allerdings habe der Ex-Profi, der unter anderem für Atlético Madrid und den FC Chelsea spielte, nach Angaben des «Kicker» keine UEFA-Pro-Lizenz und darüber hinaus keinerlei Trainererfahrung auf der europäischen Bühne. Daher bemühe sich Bayer weiterhin intensiv um den Spanier Andoni Iraola als Hjulmand-Nachfolger. Filipe Luis sei die Alternative.

Der 43-jährige Iraola verlässt nach drei Jahren den englischen Club AFC Bournemouth, mit dem er erst am Wochenende nur knapp die erstmalige Champions-League-Qualifikation verpasst hatte. Iraola steht jedoch nach Medienberichten auch bei mehreren englischen Clubs auf der Liste – unter anderem beim Conferencier-League-Finalisten Crystal Palace.

Der Abschied von Hjulmand in Leverkusen gilt nach dem Verpassen der Champions League als wahrscheinlich. Der 54 Jahre alte Däne hatte erst vor neun Monaten das Amt übernommen, nachdem der Club sich bereits nach dem zweiten Spieltag von Trainer Erik ten Hag getrennt hatte.