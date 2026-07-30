Ohne eine einzige Pflichtspielminute für die Profis könnte Kerim Alajbegovic Bayer Leverkusen einen Millionenregen bescheren. Der 18-Jährige steht vor einem Wechsel zu Juventus Turin.

Leverkusen (dpa) – Offensivspieler Kerim Alajbegovic steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem lukrativen Wechsel von Bayer Leverkusen zu Juventus Turin. Wie unter anderem «Kicker», «Bild» und der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichten, soll der Werksclub für den 18-Jährigen von den Italienern eine feste Ablösesumme von etwas mehr als 30 Millionen Euro erhalten. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe noch weiter steigen.

Der WM-Spieler Bosnien-Herzegowinas, der in der Bayer-Jugend ausgebildet wurde, soll einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben. Der gebürtige Kölner spielte in seiner Jugend zunächst für den 1. FC Köln, bevor er zur Saison 2021/22 nach Leverkusen kam. Im vergangenen Sommer gab Bayer 04 ihn für zwei Millionen Euro an RB Salzburg ab und machte nach einem Leistungssprung des Talents von seiner Acht-Millionen-Euro-Rückkaufklausel Gebrauch.

Bessere sportliche Perspektive bei Juve

Leverkusen wollte Alajbegovic, der bislang nur für die Bayer-Jugend und noch nie bei den Profis auflief, in den Profikader integrieren, konnte ihm aber wohl keine Stammplatz-Zusage geben. Juventus soll dem 18-Jährigen dagegen eine feste Rolle in der Startelf in Aussicht gestellt haben. Auch der FC Chelsea soll Interesse an einer Verpflichtung von Alajbegovic gezeigt und Medienberichten zufolge sogar bis zu 40 Millionen Euro Ablöse geboten haben.