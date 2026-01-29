Die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka ist spannend. Laut einem Medienbericht macht Atlético Madrid ein Ablöse-Angebot. Der Bayern-Spieler positioniert sich.

Eindhoven/München (dpa) – Rückt der Abschied von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka beim FC Bayern näher? Wie die spanische Zeitung «Marca» berichtet, hat Atlético Madrid ein erstes offizielles Angebot für den 30-Jährigen vorgelegt. Demnach bietet Atlético eine Ablöse im einstelligen Millionen-Bereich und sei bereit, Goretzkas Gehalt bis zu seinem Vertragsende im Sommer zu übernehmen.

Der Mittelfeldspieler soll einem Wechsel angeblich schon zugestimmt haben. Der spanische Topclub sucht Ersatz für Conor Gallagher, der vor zwei Wochen für rund 40 Millionen Euro nach Tottenham gewechselt war.

Verlässt Goretzka und «Komfortzone»?

Der bald 31-jährige Goretzka zeigte sich grundsätzlich schon offen für einen erstmaligen Wechsel ins Ausland. «Ich finde es spannend, im Verlauf meiner Karriere ins Ausland zu gehen», sagte Goretzka im Interview der «Zeit». In München fühle er sich «in einer Komfortzone», erklärte der 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselte Profi: «Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern.»

Sportvorstand Max Eberl reagierte nach dem 2:1 am Mittwochabend gegen Eindhoven zurückhaltend auf die Goretzka-Entwicklungen. Ist er auch noch nach der Winter-Transferphase Bayern-Spieler? «Bis jetzt ja», antwortete Eberl. Goretzkas Überlegungen für einen Auslandswechsel nannte der Sportvorstand «legitim», weil dessen Vertrag im Sommer auslaufe. «Es sind noch keine Entscheidungen gefallen», sagte Eberl.

Goretzka braucht Spielpraxis für WM

Goretzka könnte die Bayern am Saisonende ablösefrei verlassen. Er galt in der jüngeren Vergangenheit mehrmals als Verkaufskandidat in München. Der Gutverdiener biss sich aber sportlich immer wieder durch und spielt unter Kompany regelmäßig, auch wenn Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic die erste Besetzung im defensiven Mittelfeld sind. Der Rekordmeister könnte im Winter-Transferfenster noch eine Ablöse für Goretzka kassieren.

Für Goretzka geht es auch um Spielpraxis für die WM in diesem Sommer, die er nach seiner Nichtnominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM 2024 fest im Visier hat.