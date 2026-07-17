Trotz Wechselgerüchten sieht Matthäus die nähere Zukunft von Michael Olise fest beim FC Bayern. Eines kann der Rekordnationalspieler aber gut nachvollziehen – auch aus eigener Erfahrung.

Berlin (dpa) – Lothar Matthäus geht fest von einem Verbleib von Frankreichs Offensivstar Michael Olise beim FC Bayern aus. «Ich glaube nicht, dass Real Madrid da eine Chance hat», sagte der Fußball-Rekordnationalspieler der «Bild», nachdem zuvor die französische Sportzeitung «L'Équipe» von einem entsprechenden Wechselwunsch des 24 Jahre alten Flügelspielers berichtet hatte. Der Vertrag von Olise bei den Münchnern ist bis zum 30. Juni 2029 datiert. Sein Marktwert wird auf rund 150 Millionen Euro taxiert.

Zwar dürfe Real Madrid den Transfer-Wunsch haben, «aber die Möglichkeit, dass Olise im nächsten Jahr bei Madrid spielt, schätze ich eigentlich auf null», sagte Matthäus weiter. Andernfalls würde der FC Bayern, der Olise keineswegs ziehen lassen will, unglaubwürdig werden. «Und gerade Uli Hoeneß ist ja jemand, der dann im Endeffekt schon ein starkes Wort hat. Wenn Uli sagt, der Spieler bleibt – egal, wer anruft, wer ein Angebot schickt – dann bleibt dieser Spieler.» Olise hat bei den Münchnern keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Persönlich könne er verstehen, «dass man mal bei Real Madrid spielen möchte», sagte Matthäus. Er wisse aber auch um die hohe Wertschätzung des FC Bayern für Olise.

Matthäus spricht über Real-Angebot 1991

Er selbst habe 1991 nach drei Jahren bei Inter Mailand ein Angebot des spanischen Rekordmeisters gehabt und sei sich mit den Königlichen bereits einig gewesen, sagte Matthäus. «Natürlich will jeder irgendwann mal für Real Madrid spielen.» Der Transfer kam damals allerdings nicht zustande, stattdessen ging er 1992 zurück zum FC Bayern.