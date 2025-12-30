Matthäus über Wirtz: «Noch nicht der endgültige Durchbruch»

Nach Meinung von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus muss Florian Wirtz auch nach seinem Premieren-Tor in England weiter zulegen. Er lobt den 22 Jahre alten Ex-Leverkusener aber auch.

Liverpool (dpa) – Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus erwartet von Deutschlands Fußball-Star Florian Wirtz beim FC Liverpool weiter eine Steigerung. Das erste Pflichtspieltor des 22-Jährigen für seinen neuen Club sei wichtig gewesen und habe ihn gefreut, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. «Der endgültige Durchbruch war das für mich aber noch nicht», betonte der Weltmeister von 1990 und Europameister von 1980.

Wirtz müsse sich «seine Anerkennung und seine Position weiter erarbeiten», so Matthäus. «Er wird jetzt langsam zum Mann, muss sich weiter durchboxen und die Ellenbogen ausfahren. Dann bekommt er noch mehr Bälle, darf Freistöße und Elfmeter schießen, wie er es bei Bayer durfte und im Nationalteam darf.»

«Wird seinen Weg machen»

Der im Sommer für rund 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum englischen Meister gewechselte Wirtz bringe dafür alles mit, erklärte Matthäus. «Die Einstellung stimmt und die spielerische Qualität ist unbestritten, aber auch der Wille, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, passt. Er wird seinen Weg machen, davon bin ich überzeugt.»

Wirtz hatte nach seinem viel beachteten Transfer große Anlaufprobleme in Liverpool. Beim 2:1 gegen die Wolverhampton Wanderers am vergangenen Wochenende gelang ihm das ersehnte erste Pflichtspiel-Tor für die Reds. Es habe ihn nicht überrascht, dass der Offensivstar der deutschen Nationalelf bei seinem neuen Verein eine gewisse Eingewöhnungszeit brauche, so Matthäus.