Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus erklärt genauer, warum er keine Chance auf eine Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team sieht. Es gehe in diesem Fall nicht um Leistung.

München (dpa) – Lothar Matthäus ordnet die Wahrscheinlichkeit eines Nationalmannschafts-Comebacks von Manuel Neuer «prozentual mit einer klaren Null» ein. «Vielleicht hätte man sich früher mal zusammensetzen sollen, aber ich sehe leider keine Chance mehr für den deutschen Fußball, den vielleicht besten Torhüter der Gegenwart, der Vergangenheit sowieso, […] bei der WM zwischen den Pfosten zu sehen», sagte der Rekord-Nationalspieler in einem RTL/ntv-Interview.

Man sollte das Thema «gar nicht mehr groß machen»

Matthäus sprach erneut von einem zerschnittenen Tischtuch zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem Torhüter des FC Bayern. «Es hat in München schon angefangen. Da hat Julian Nagelsmann Manuel Neuers Torwarttrainer entlassen, der auch sein bester Freund ist», sagte der 65 Jahre alte Weltmeister von 1990 mit Bezug auf Toni Tapalovic. «Ich glaube, von da an hat es angefangen, dass die Geschichte kein Happy End finden wird. Deswegen sollte man das auch gar nicht mehr groß machen, weil es so ist, wie es ist.»

Matthäus: Baumann das Vertrauen schenken

Matthäus forderte, man solle Oliver Baumann das Vertrauen schenken, wenn sich Nagelsmann vor der WM im Sommer wie erwartet für den Hoffenheimer Keeper entscheidet. «Das ist Julian Nagelsmanns Job, die beste Elf zu finden, auch auf der Torwartposition. Auch wenn es schade ist, dass Manuel Neuer eben da nicht mehr zur Verfügung steht.»

In diesem Fall gehe es laut Matthäus nicht um Leistung. «Manuel hat es nicht nur am Dienstag in Madrid gezeigt, dass er nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt ist. Er hat es auch in den letzten Wochen bei Bayern gezeigt.»

Neuer schließt Rückkehr in DFB-Team kategorisch aus

Der 40 Jahre alte Neuer hatte beim 2:1 des FC Bayern München in der Champions League bei Real Madrid am Dienstagabend mit zahlreichen Glanzparaden nicht nur die Königlichen entnervt, sondern für nationale und internationale Begeisterung gesorgt.

Erst am Wochenende hatte Sky-Experte Matthäus gesagt, dass das Tischtuch zwischen Neuer und seinem früheren Bayern-Coach Nagelsmann «so zerschnitten» sei, «das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen». Neuer selbst schließt eine Rückkehr in die Nationalelf kategorisch aus.