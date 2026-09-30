Für TV-Experte Bastian Schweinsteiger ist das deutsche Nationalteam nur noch Mittelmaß. Lothar Matthäus ist nicht dieser Meinung. Er sieht das Problem woanders.

Berlin (dpa) – Anders als Bastian Schweinsteiger sieht Lothar Matthäus die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht im Mittelmaß angekommen. «Unsere Nationalmannschaft ist kein Mittelmaß! Wir haben genügend Unterschiedsspieler, die bei Topclubs wie dem FC Bayern, Barcelona oder Arsenal Woche für Woche unter Beweis stellen, dass sie hohe Qualität haben», sagte der Rekord-Nationalspieler der «Bild»-Zeitung.

Die Nationalspieler hätten «kein Qualitäts-, sondern ein Mentalitätsproblem!», meinte Matthäus. «Unsere Nationalspieler müssen mehr Mentalität zeigen. Deutschland kann und muss wieder schwer zu schlagen sein, wie es in der Vergangenheit der Fall war und wofür wir gefürchtet wurden.» Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp bringe diese Mentalität mit und lebe sie vor. «Wenn es einer kann, sie auf diese Mannschaft zu übertragen, dann er.»

Schweinsteigers harsche Kritik an DFB-Team

Nach dem 0:1 gegen Griechenland am Sonntag in Augsburg hatte 2014-Weltmeister Schweinsteiger als ARD-Experte das DFB-Team kritisiert: «Wir sind keine Topmannschaft mehr. Wir sind im Mittelmaß angekommen. Wir haben nicht diese Spieler mehr, die den Unterschied ausmachen.» Einig sind sich Schweinsteiger (42) und Matthäus, dass Klopp der richtige Mann für den Neuaufbau ist.

Matthäus zählt mögliche Unterschiedsspieler auf

Der 65-jährige Matthäus gab Beispiele für mögliche Unterschiedsspieler. «Ein Kai Havertz spielt nicht umsonst im Sturm beim englischen Meister und Champions-League-Finalisten Arsenal London. Karim Adeyemi zeigt sich beim FC Barcelona in der Form seines Lebens», zählte der Weltmeister von 1990 auf.

Das Duo Jamal Musiala/Florian Wirtz habe einen gemeinsamen Marktwert von über 200 Millionen Euro. «Und mit Joshua Kimmich haben wir in der Zentrale einen echten Leader.» In Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah gebe es ein starkes Duo in der Innenverteidigung.

Zudem nannte Matthäus in Yann Aurel Bisseck einen weiteren Verteidiger als Beispiel, der bei Inter Mailand spielt. «Mein alter Kollege Giuseppe Bergomi schwärmte über ihn, er sei schon jetzt Weltklasse», meinte der Sky/RTL-Fußballexperte. «Wenn mir das so ein Experte sagt, dann glaube ich ihm das.»