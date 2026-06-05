Nach Meister-Coach Xabi Alonso hat Leverkusen wieder einen Spanier als Trainer geholt. Der vermeidet aber bei seiner Vorstellung große Ankündigungen, stelle dafür die Weiterentwicklung in den Fokus.

Leverkusen (dpa) – Mit viel Energie, klaren Ideen und einem Bekenntnis zu offensivem Fußball hat sich Bayer Leverkusens neuer Cheftrainer Carles Martínez Novell am Freitag vorgestellt. «Die Gegner sollen spüren, dass Leverkusen ein großer Verein ist», sagte der Nachfolger von Kasper Hjulmand.

Sein Vorgänger Hjulmand hatte Leverkusen in der vergangenen Saison bereits nach dem zweiten Spieltag von Erik ten Hag übernommen, muss aber wegen zuletzt spielerischer Stagnation und dem Verpassen der Champions-League-Teilnahme nach rund neun Monaten schon wieder gehen.

Offensiven und attraktiven Fußball

Sein Nachfolger Martínez Novell steht sportlich für einen aktiven und offensiven Ansatz. Leverkusen werde künftig aggressiv auftreten, Druck auf den Gegner ausüben und den Ball kontrollieren. «Wenn man den Ball hat, dann ist man besser und man kann besser kreieren», sagte Martínez Novell. Großen Wert legt er auch auf den persönlichen Austausch mit seinen Spielern.

«Ich möchte, dass jeder Spieler sich wichtig fühlt», betonte der 41-jährige Spanier. Nur so könnten Profis sich verbessern und ihr Potenzial ausschöpfen, sagte Martínez Novell, der bis Saisonende drei Jahre lang den französischen Club FC Toulouse trainiert hatte.

Entscheidend sei jedoch nicht das Reden über Ziele, sondern die tägliche Arbeit. Wenn es gelinge, die Spieler zu entwickeln und zu motivieren, sei das Gewinnen von Spielen die natürliche Konsequenz. «Ich möchte direkt anfangen mit den Spielern, schon heute, sofort – wir müssen aber noch warten und uns gedulden», so der neue Cheftrainer.

Sommervorbereitung ab Juli

Der Trainingsauftakt ist bislang erst für Mitte Juli geplant. Das erste Spiel mit dem neuen Coach ist für den 18. Juli vorgesehen – ein Testspiel beim Oberligisten SF Baumberg.