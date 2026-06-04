Bayer Leverkusen überrascht nach dem Saisonende mit einem zuvor kaum bekannten Trainer. Für den Dänen Kasper Hjulmand endet das Abenteuer Bundesliga schnell.

Leverkusen (dpa) - Kein Oliver Glasner, kein Andoni Iraola, sondern ein Nobody aus der französischen Liga: Bayer Leverkusen hat bei der Klärung der Trainerfrage mit der Verpflichtung von Carles Martínez Novell überrascht und damit das Ende des bisherigen Cheftrainers Kasper Hjulmand verkündet.

Martínez Novell, in den vergangenen Jahren beim FC Toulouse in der französischen Ligue 1 tätig, unterschreibt beim deutschen Meister von 2024 einen Vertrag über zwei Jahre. Zuvor hatten die «Bild» und Sky berichtet.

«Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt», sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes.

In der Jugend von Barça tätig

Der 42-jährige Spanier hatte zuletzt den FC Toulouse für drei Jahre trainiert. Im April kündigte er an, seinen Vertrag beim französischen Erstligisten nicht zu verlängern. Der Wechsel nach Leverkusen erfolgt somit ablösefrei. In der abgelaufenen Spielzeit führte er Toulouse in der Ligue 1 auf Rang neun. In der Spielzeit 2022/23 gewann Martínez Novell als Co-Trainer den französischen Pokal mit Toulouse.

Martínez Novell war nie als Profifußballer aktiv, blickt aber auf eine steile Karriere auf der Trainerbank zurück: Der 42-Jährige kommt gebürtig aus Barcelona und begann seine Trainerkarriere in den Jugendabteilungen vom FC Barcelona und Espanyol Barcelona. Nach der Zeit in seiner Heimatstadt arbeitete er als Jugendtrainer in Katar und Kuwait, ehe er in der Saison 2022/23 als Co-Trainer unter dem Franzosen Philippe Montanier nach Toulouse wechselte.

Auch Luis und Iraola in Leverkusen gehandelt

Zum Beginn der Spielzeit 2023/24 übernahm der Spanier dann Montaniers Posten als Cheftrainer in Toulouse. In den drei Saisons als Trainer in Südfrankreich führte er den FC Toulouse auf den elften, zehnten und neunten Tabellenplatz. Trotz der Platzierungen im Tabellenmittelfeld der Ligue 1 soll er Bayer Leverkusen in der kommenden Bundesliga-Saison zurück in die Champions League führen.

«Carles ist ein Trainer mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee. Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann», sagte Rolfes weiter.

Nach ten Hag ist Hjulmand bereits das zweite Trainer-Experiment, das misslungen ist. 2024 hatte Xabi Alonso die Werkself noch sensationell zur Meisterschaft geführt.

In den vergangenen Wochen waren mehrere Kandidaten als mögliche Nachfolger für Hjulmand gehandelt worden. Sowohl Filipe Luis als auch Iraola sollen Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge abgesagt haben. Luis zieht es demnach nach Monaco, Iraola soll in Liverpool der Nachfolger von Arne Slot werden. Auch der ehemalige Frankfurt-Trainer Glasner war gehandelt worden. Martínez Novell tauchte in den Spekulationen um den Trainerposten in Leverkusen zuletzt nicht auf, Bayer überrascht also mit der Neubesetzung auf der Trainerbank.

Bayer verpasste die Champions League

Martínez Novells Vorgänger Hjulmand hatte Bayer Leverkusen Anfang September nach dem zweiten Spieltag vom niederländischen Trainer ten Hag übernommen. Bayer hatte sich nach gerade mal zwei Monaten wegen grundsätzlicher Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit schon früh wieder von ten Haag getrennt. Sportchef Rolfes hatte Hjulmands Zukunft unmittelbar nach dem Saisonende zunächst offengelassen und eine baldige Entscheidung angekündigt.

Hjulmand führte Leverkusen bis zur Weihnachtspause mit neun Siegen aus 13 Spielen auf den dritten Platz. Im neuen Jahr konnte er die Erfolgsquote aber nicht auf diesem Level halten. Mit acht Siegen und 30 Punkten aus 19 Spielen rutschte Leverkusen zwischen Januar und Mai auf den sechsten Platz ab und wurde vom VfB Stuttgart und RB Leipzig von den wichtigen Champions-League-Plätzen verdrängt. Hjulmand konnte aus dem Kader nicht konstant das Optimum herausholen.