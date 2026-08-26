Fußball
Marco Reus zum dritten Mal Vater geworden
Marco Reus mit Ehefrau Scarlett Gartmann
Ex-Nationalspieler Marco Reus ist mit Scarlett Gartmann verheiratet. (Archivfoto)
picture alliance. DPA

Ex-Nationalspieler Marco Reus und seine Ehefrau Scarlett Gartmann teilen ihr Familienglück mit einem Baby-Foto auf Instagram.

Lesezeit 1 Minute

Los Angeles (dpa) – Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus ist zum dritten Mal Vater geworden. Der Ex-Dortmunder und seine Ehefrau Scarlett Gartmann-Reus begrüßten den Nachwuchs mit Bildern auf ihren Instagram-Accounts. «Welcome Baby», schrieb Gartmann auf ihrer Seite und veröffentlichte dazu ein Baby-Bild, das auch Reus teilte.

Im März hatte es einen Schreckmoment für die werdende Mutter gegeben, als sie während ihrer Schwangerschaft bei einem Reitunfall vom Pferd abgeworfen wurde. Nach eigenen Angaben kam die in Hagen geborene Deutsche aber mit leichten Blessuren davon.

Gartmann und Reus sind seit 2019 verheiratet und leben aktuell in den USA. Reus wechselte nach 15 Jahren in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund 2024 in die US-Profiliga zu Los Angeles Galaxy. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er 48 Spiele.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-583099/1

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